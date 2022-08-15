В Бурятии воспитательница таскала детей за шиворот





В Бурятии разгорается скандал, связанный с воспитательницей детского сада из посёлка Селенгинск Кабанского района. Она грубо повела себя с двумя девочками, таская их за шиворот. О силовых методах воспитания рассказали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия», здесь же опубликовали видео годичной давности.Ситуация произошла ещё в июле 2021 года. Воспитатель выясняла, кто же из детей разбрасывает игрушки с полки. Для этого она усадила подопечных вокруг и расспрашивала их. Две девочки (с виду им года три) болтали друг с другом, чем разозлили женщину. Она сначала сделала словесное замечание, а в какой-то момент не сдержалась и схватила одну из них на ворот платья и силой усадила на другой стул.- Дай мне слово сказать! – крикнула женщина.Девочка лишь успела взмахнуть руками от неожиданности и плюхнулась на стул с противоположной стороны.Затем воспитатель продолжила беседу, как ни в чём не бывало. Подружке той девочки тоже вскоре прилетело. Её также за шиворот поставили в угол.- Ну, не понимают, не понимают! – возмущённо сказала воспитательница и оттащила ребёнка.Местные жители пояснили, что женщина продолжает работать по сей день.- Сейчас родители переживают, и недоумевают, почему эта особа до сих пор работает в детском саду. Заведующая тем временем сказала, что педагогу в тот же день было объявлено дисциплинарное взыскание, и полгода за ней наблюдали, а других нареканий она не имеет, - говорится в сообщении.В комментариях мнения по поводу видео разделились. Кто-то считает, что родители должны тщательнее подходить к воспитанию детей и внушать им послушание к старшим. Другие же считают, что воспитателю, применяющему физическую силу, не место в саду.