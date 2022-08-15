15 августа

14 августа

Популярное

В Улан-Удэ покупательница украла из кассы 16 тысяч рублей

В Улан-Удэ покупательница украла из кассы 16 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемую задержали росгвардейцы

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже денег из кассы магазина. Воровка стащила 16 тысяч рублей.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из супермаркетов Советского района. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая украла из кассы магазина 16 тысяч рублей. Сотрудники супермаркета рассказали, что подозреваемая воспользовалась моментом и путём свободного доступа прошла к кассе, открыла её и похитила деньги. Однако момент кражи увидела кассир, которая нажала кнопку тревожной сигнализации, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанной женщине 32 года. Её доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле из супермаркета на улице Строителей пьяный мужчина выкатил целую тележку с продуктами, не рассчитавшись за них. Затем ещё несколько раз набирал в руки продукты и беспрепятственно проходил через кассовую зону на улицу. Вор воспользовался суматохой в торговом зале в канун Пасхи. 
кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии воспитательница таскала детей за шиворот
В Бурятии воспитательница таскала детей за шиворот
Происшествия, 15.08.2022
Родители возмущены, что женщина продолжает работать в детсаду
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия, 15.08.2022
Пожар действует на крутом склоне
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Происшествия, 14.08.2022
Пассажиры машины госпитализированы
В Бурятии спасатели помогли двум девушкам в горах
В Бурятии спасатели помогли двум девушкам в горах
Происшествия, 14.08.2022
Туристки приехали в Аршан из Иркутска
В Бурятии зажатого после ДТП водителя извлекли из автомобиля
В Бурятии зажатого после ДТП водителя извлекли из автомобиля
Происшествия, 14.08.2022
Молодой человек госпитализирован в районную больницу
Забайкалец врезался на угнанной машине в поезд
Забайкалец врезался на угнанной машине в поезд
Происшествия, 13.08.2022
Мужчина не пострадал в результате аварии
На севере Бурятии задержали браконьера с ружьём
На севере Бурятии задержали браконьера с ружьём
Происшествия, 12.08.2022
Мужчина представился не своим именем
В Бурятии в ДТП погиб 24-летний водитель
В Бурятии в ДТП погиб 24-летний водитель
Происшествия, 12.08.2022
Двух пассажиров машины осматривают медики
В Улан-Удэ возле колонии поймали метателя телефонов
В Улан-Удэ возле колонии поймали метателя телефонов
Происшествия, 12.08.2022
Сотрудники колонии строгого режима предотвратили доставку мобильных телефонов
Жители Бурятии стали чаще умирать от отравления алкоголем
Жители Бурятии стали чаще умирать от отравления алкоголем
Происшествия, 12.08.2022
Жители республики умирают и от отравления алкоголем, и от болезни сердца, вызванной алкоголизмом
В Улан-Удэ будут судить девушку, пытавшую 15-летнюю школьницу
В Улан-Удэ будут судить девушку, пытавшую 15-летнюю школьницу
Происшествия, 12.08.2022
Девочку раздели догола, били и тушили об неё окурки
18-летняя иркутянка упала с мраморного карьера
18-летняя иркутянка упала с мраморного карьера
Происшествия, 12.08.2022
По одной из версий, несчастный случай произошёл во время селфи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^