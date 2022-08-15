В Улан-Удэ покупательница украла из кассы 16 тысяч рублей







Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле из супермаркета на улице Строителей пьяный мужчина выкатил целую тележку с продуктами, не рассчитавшись за них . Затем ещё несколько раз набирал в руки продукты и беспрепятственно проходил через кассовую зону на улицу. Вор воспользовался суматохой в торговом зале в канун Пасхи.

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже денег из кассы магазина. Воровка стащила 16 тысяч рублей.- Кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из супермаркетов Советского района. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая украла из кассы магазина 16 тысяч рублей. Сотрудники супермаркета рассказали, что подозреваемая воспользовалась моментом и путём свободного доступа прошла к кассе, открыла её и похитила деньги. Однако момент кражи увидела кассир, которая нажала кнопку тревожной сигнализации, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Задержанной женщине 32 года. Её доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.