Мужчина предстал перед судом
Суд в городе Закаменск в Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал автомобиль с помощью ключа от квартиры.
- В мае 2022 года В., находясь на участке территории одного из домов, открыв незапертую водительскую дверь, сел в автомобиль, и воспользовавшись металлическим ключом от квартиры, запустил двигатель. Он включил передачу, начал движение, скрылся с места совершения преступления, тем самым неправомерно завладел автомобилем, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Раз в месяц он должен являться в инспекцию для отметки.
Приговор в законную силу не вступил.
Справка:
Ограничение свободы назначается в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести. Суд возлагает на осужденного обязанности и ограничения:
- Запрет покидать место постоянного проживания или пребывания в определенное время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определенных, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию (границы) определённого муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства, места работы и (или) учебы.
В Бурятии угонщик завёл машину с помощью ключа от квартиры
Происшествия, Фото:
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