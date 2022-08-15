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В Бурятии угонщик завёл машину с помощью ключа от квартиры

В Бурятии угонщик завёл машину с помощью ключа от квартиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина предстал перед судом

Суд в городе Закаменск в Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал автомобиль с помощью ключа от квартиры.

- В мае 2022 года В., находясь на участке территории одного из домов, открыв незапертую водительскую дверь, сел в автомобиль, и воспользовавшись металлическим ключом от квартиры, запустил двигатель. Он включил передачу, начал движение, скрылся с места совершения преступления, тем самым неправомерно завладел автомобилем, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Раз в месяц он должен являться в инспекцию для отметки.

Приговор в законную силу не вступил.

Справка:

Ограничение свободы назначается в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести. Суд возлагает на осужденного обязанности и ограничения:

- Запрет покидать место постоянного проживания или пребывания в определенное время суток (обычно в ночное время);

- Запрет посещения определенных, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;

- Запрет выезжать за территорию (границы) определённого муниципального образования;

- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);

- Запрет осуществлять смену места жительства, места работы и (или) учебы.
угон

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