В Бурятии угонщик завёл машину с помощью ключа от квартиры

Мужчина предстал перед судом



Суд в городе Закаменск в Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал автомобиль с помощью ключа от квартиры.



- В мае 2022 года В., находясь на участке территории одного из домов, открыв незапертую водительскую дверь, сел в автомобиль, и воспользовавшись металлическим ключом от квартиры, запустил двигатель. Он включил передачу, начал движение, скрылся с места совершения преступления, тем самым неправомерно завладел автомобилем, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.



Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Раз в месяц он должен являться в инспекцию для отметки.



Приговор в законную силу не вступил.



Справка:



Ограничение свободы назначается в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести. Суд возлагает на осужденного обязанности и ограничения:



- Запрет покидать место постоянного проживания или пребывания в определенное время суток (обычно в ночное время);



- Запрет посещения определенных, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;



- Запрет выезжать за территорию (границы) определённого муниципального образования;



- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);



- Запрет осуществлять смену места жительства, места работы и (или) учебы.

