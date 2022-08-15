Жителя Иркутской области пожизненно осудили за изнасилование девочки

Он также угрожал девочке убийством



25-летний житель Иркутской области признан виновным по п. «а» ч. 5 ст. 131, п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ УК РФ «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей возраста 14 лет» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».



Следствием и судом установлено, что в феврале фигурант в дневное время на улице села Мирный Тайшетского района Иркутской области встретил девочку. Желая удовлетворить свои сексуальные потребности, зажал ей рукой рот и угрожая убийством, отвёл в лес, где нанёс ей не менее двух ударов по телу и связал платками запястье рук и завязал рот, после чего совершил её изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера.



В кратчайшие сроки преступника задержали полицейские.



Иркутский областной суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также назначил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

