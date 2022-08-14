В Бурятии зажатого после ДТП водителя извлекли из автомобиля



Накануне, 13 августа, произошло ДТП в 25 км от села Сосново-Озёрское - в сторону села Гунда. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7».



В аварии пострадал молодой человек. «Зажат в автомобиле. Специальные службы выехали на место происшествия», - говорилось в группе.



Позже здесь рассказали, что пострадавшего извлекли из автомобиля, госпитализировали в Еравнискую центральную районную больницу.



Также в группе «Еравна-инфо.24/7» поведали об обстоятельствах происшествия. Как оказалось, 22-летний уроженец района, не справившись с управлением, совершил опрокидывание машины «Toyota Allion».





