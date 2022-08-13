Забайкалец врезался на угнанной машине в поезд

Происшествия, Фото: пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Мужчина не пострадал в результате аварии



В полицию в Чернышевском районе Забайкальского края поступило сообщение от жителя посёлка Жирекен об угоне машины «Хонда Кросс Роуд». Оказалось, что мужчина распивал спиртное с коллегой и во время застолья уснул, а, проснувшись, не обнаружил автомобиль.



В этот момент экипаж ДПС выехал на место ДТП. Инспекторами ГИБДД был обнаружен угнанный автомобиль неподалеку от посёлка Жирекен на железнодорожных путях в технически неисправном состоянии.



Позже задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний коллега потерпевшего. Выяснилось, что после того, как заявитель уснул, злоумышленник взял его автомобиль покататься и врезался в поезд. Бросив машину, он скрылся. В результате аварии водитель не пострадал.



Возбуждено уголовное дело. Также водитель угнанной иномарки привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

