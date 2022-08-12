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Жители Бурятии стали чаще умирать от отравления алкоголем

Жители Бурятии стали чаще умирать от отравления алкоголем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики умирают и от отравления алкоголем, и от болезни сердца, вызванной алкоголизмом

Жители Бурятии стали чаще умирать от употребления алкоголя. Печальную статистику опубликовали в республиканском министерстве здравоохранения.

Так, за первое полугодие от алкогольной кардиомиопатии (болезни сердца, вызванной злоупотреблением алкоголем) скончались 86 человек (за аналогичный период прошлого года было 62 летальных исхода). От отравления алкоголем и его суррогатами за полгода – 94 смертей против 55-ти в прошлом году.

- Хотела бы обратиться ко всем землякам, у кого есть эта проблема, к их родным и близким: необходимо своевременно обращаться к врачам-наркологам. Алкоголизм, алкогольная зависимость - это заболевания, которое можно и нужно лечить. Для этого в республиканском наркодиспансере внедрены современные клинические методы лечения, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Сюда могут обратиться жители республики за специализированной, медицинской, наркологической помощью как на бесплатной, так и на платной основе. Также предусмотрены варианты анонимного лечения.

После завершения лечения человек, страдающий наркологическими заболеваниями, может обратиться для дальнейшего прохождения курса лечения (кодирование) или прохождения курса амбулаторной, либо стационарной реабилитации.

Кроме того, в наркодиспансере оказывают консультативную, психологическую помощь созависимым родным и близким пациента.

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