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18-летняя иркутянка упала с мраморного карьера

18-летняя иркутянка упала с мраморного карьера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По одной из версий, несчастный случай произошёл во время селфи

Несчастный случай произошёл около мраморного карьера вблизи посёлка Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. 18-летняя туристка, приехавшая из Иркутска, находилась на склоне вместе с матерью. В какой-то момент девушка отстала, оступилась и упала вниз, после чего на неё ещё свалился камень.

О случившемся в полицию и экстренные службы сообщили другие туристы. С различными травмами пострадавшая госпитализирована.

- По одной из версий, в момент инцидента девушка остановилась, чтобы сфотографировать пейзаж или сделать селфи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские проводят проверку.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июня на Ольхоне погиб турист из Калининграда. Мужчина сорвался с мыса Хобой, когда отошел от группы, чтобы сделать красивые кадры.

несчастный случай

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