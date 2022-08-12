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Улан-удэнец оборудовал крупную кустарную нарколабораторию

Улан-удэнец оборудовал крупную кустарную нарколабораторию
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина не скупился и обставил свою нарколабораторию специальной дорогой техникой

38-летний улан-удэнец для производства оптовых партий наркотиков оборудовал кустарную нарколабораторию. Её он обустроил в арендованном доме, который снял в пригородном селе Поселье.

- В доме и примыкающем к нему гараже он провёл вентиляцию для проветривания помещения, приобрёл и установил кондиционер, увлажнитель воздуха, установил гроубокс (оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды) для выращивания конопли, получил лабораторное оборудование и необходимую посуду, - рассказали в МВД по Бурятии.

В ходе обыска полицейские изъяли электромагнитную мешалку, стеклянные банки и колбы, в которых изготавливался наркотик, делительную воронку, электронные весы, упаковочный материал, а также партию синтетических наркотиков, наркотиков каннабисной группы и прекурсоры.

- Исследованием установлено, что изъято более 500 граммов синтетических наркотиков, - уточнили в МВД.

Также в помещении были обнаружены поддельный паспорт и банковские карты. В ходе следствия установлено, что мужчина по фальшивому паспорту получал в почтовых отделениях и транспортных компаниях посылки с лабораторным оборудованием, посудой, а также химические реактивы.



Полицейские задокументировали факты сбыта изготовленной синтетики через Интернет.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Наркоделец официально нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражу.

Скоро мужчина предстанет перед судом. Кстати, максимальное наказание по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса, - пожизненное лишение свободы.
наркотики

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