Улан-удэнец оборудовал крупную кустарную нарколабораторию









Полицейские задокументировали факты сбыта изготовленной синтетики через Интернет.



Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах.



Наркоделец официально нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражу.



Скоро мужчина предстанет перед судом. Кстати, максимальное наказание по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса, - пожизненное лишение свободы.



38-летний улан-удэнец для производства оптовых партий наркотиков оборудовал кустарную нарколабораторию. Её он обустроил в арендованном доме, который снял в пригородном селе Поселье.- В доме и примыкающем к нему гараже он провёл вентиляцию для проветривания помещения, приобрёл и установил кондиционер, увлажнитель воздуха, установил гроубокс (оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды) для выращивания конопли, получил лабораторное оборудование и необходимую посуду, - рассказали в МВД по Бурятии.В ходе обыска полицейские изъяли электромагнитную мешалку, стеклянные банки и колбы, в которых изготавливался наркотик, делительную воронку, электронные весы, упаковочный материал, а также партию синтетических наркотиков, наркотиков каннабисной группы и прекурсоры.- Исследованием установлено, что изъято более 500 граммов синтетических наркотиков, - уточнили в МВД.Также в помещении были обнаружены поддельный паспорт и банковские карты. В ходе следствия установлено, что мужчина по фальшивому паспорту получал в почтовых отделениях и транспортных компаниях посылки с лабораторным оборудованием, посудой, а также химические реактивы.