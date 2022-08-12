Арестованный автомобиль продали на торгах
В Бурятии на торгах продали автомобиль Toyota Harrier, который арестовали у жителя Баргузинского района. Мужчина ранее попался на незаконной вырубке леса в центральной экологической зоне озера Байкал.
Ущерб, который он причинил, составил 514 тысяч рублей.
- Исполнением требования исполнительного документа о взыскании ущерба в пользу республиканского агентства лесного хозяйства занимались судебные приставы Баргузинского районного отделения. В отношении лесоруба на исполнении находились ещё десятки других исполнительных производств по обязательствам перед налоговыми органами и банками. В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы наложили арест на транспортные средства должника марки Toyota Harrier и грузовой «УАЗ», а после оценки специалистом авто передали на реализацию. Как того требует законодательство, в соответствии в очередностью вырученные средства от реализации иномарки направили на погашение ущерба лесному фонду, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Автомобиль продали более чем за полмиллиона рублей. Средства были перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства.
Отметим, за семь месяцев текущего года судебные приставы республики взыскали в бюджет свыше 8 млн рублей ущерба, причинённого преступлениями в сфере лесных правоотношений.
В Бурятии «чёрный» лесоруб остался без Toyota Harrier
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