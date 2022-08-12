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На севере Бурятии задержали браконьера с ружьём

На севере Бурятии задержали браконьера с ружьём
Происшествия,  Фото:пресс-служба Бурприроднадзора
Мужчина представился не своим именем

В Северо-Байкальском районе Бурятии, в окрестностях реки Верхняя Ангара задержан гражданин с незаконным оружием, без охотничьего билета, без разрешения на охоту.

При съёмке на задержании он представился не своим именем. На гражданина Бурприроднадзором были составлены протоколы. Материалы переданы в суд для принятия правового решения.

- По статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора. 
Бурятия браконьерство охота Северо-Байкальский район

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