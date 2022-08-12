В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю

В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные
Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Хоронхой Кяхтинского района Бурятии жители давно жалуются на гудроновое озеро. В июне там по голову увяз и едва не погиб телёнок. И такие инциденты происходят постоянно.
Озеро образовалось с советских времён и с тех пор отравляет почву. Недавно проверку провела Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорный орган подтвердил нарушение и факт непринятия администрацией Кяхтинского района мер по ликвидации гудронового озера, сообщили в ОНФ в Бурятии.
- Жители Кяхтинского района обратились за помощью к представителям движения ОНФ в июне этого года. Они сообщили, что бесхозное озеро гудрона в селе Хоронхой угрожает экологической безопасности местности и безопасности выпаса крупного рогатого скота частных подворий. В озеро, расположенное рядом с пастбищем, ежегодно попадают сельскохозяйственные животные. Ранее данный участок был огражден проволокой, однако в настоящее время доступ к нему открыт. По данным обращения, администрацией муниципального образования и сельского поселения не принимаются меры по ликвидации искусственного водоёма, а также обеспечения безопасности населения, - рассказали активисты Народного фронта.
По этому вопросу эксперты Народного фронта обратились в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения федерального законодательства в сфере землепользования, охраны окружающей среды, обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие.
По итогу проверки сигнала общественников с привлечением специалистов Бурприроднадзора природоохранная прокуратура подтвердила загрязнение отходами битума (гудрона) земельного участка в селе Хоронхой.
В министерство природных ресурсов и экологии Бурятии, а также в администрацию Кяхтинского района внесены представления природоохранной прокуратуры о выявлении, оценке, учёту и дальнейшей ликвидации несанкционированного технического водоёма из гудрона.
- Гудрон отравляет почву и представляет опасность для животных. В химический состав отходов нефтепереработки входят смолистые вещества, органика, продукты полимеризации ненасыщенных углеводов, а свободная серная кислота в гудронах доходит до 70% от массы. Поэтому дно таких водоёмов должно быть застлано специальным полиэтиленом, чтобы не загрязнялась почва. Такие участки должны быть огорожены, чтобы не было доступа ни для животных, ни для людей. Однако по факту меры, чтобы обезопасить технический водоём не предпринимаются. Оставаясь в земле десятилетиями, гудрон разъедает защитные слои и попадает в почву и воду, грозя окружающим территориям экологической катастрофой. Последствия этого – деградация почв, загрязнение рек и подземных вод, и угроза здоровью людей. Мы надеемся на то, что меры по ликвидации гудронового озера в Хоронхое будут приняты, - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.
Эксперт добавила, что ликвидация таких технических озер – процедура дорогостоящая, но есть способы менее затратные. В России распространен метод ликвидации путём выкапывания – в зимний период, когда гудроновое озеро замерзает, замороженная масса выкапывается спецтехникой и вывозится.
В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные
Поиски девятилетнего ребёнка, исчезнувшего с двоюродной сестрой, велись с 4 августа
Огонь быстро распространялся
Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года
Женщина обманывала пользователей Сети
Туристов также искали спасатели
На севере региона он будет действовать до последнего дня лета
Врачи борются за жизнь 30-летней девушки
Обвиняемый, который 16 лет провёл за решёткой, скоро вновь туда вернётся
Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе
Банда орудовала более 15 лет назад
Валюту почуяла служебная собака
Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности
Женщину доставят до медиков на катере
Мужчина обокрал пенсионерку после того, как помог ей