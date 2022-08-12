12 августа

11 августа

Популярное

В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю

В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные

Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Хоронхой Кяхтинского района Бурятии жители давно жалуются на гудроновое озеро. В июне там по голову увяз и едва не погиб телёнок. И такие инциденты происходят постоянно.

Озеро образовалось с советских времён и с тех пор отравляет почву. Недавно проверку провела Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорный орган подтвердил нарушение и факт непринятия администрацией Кяхтинского района мер по ликвидации гудронового озера, сообщили в ОНФ в Бурятии.

- Жители Кяхтинского района обратились за помощью к представителям движения ОНФ в июне этого года. Они сообщили, что бесхозное озеро гудрона в селе Хоронхой угрожает экологической безопасности местности и безопасности выпаса крупного рогатого скота частных подворий. В озеро, расположенное рядом с пастбищем, ежегодно попадают сельскохозяйственные животные. Ранее данный участок был огражден проволокой, однако в настоящее время доступ к нему открыт. По данным обращения, администрацией муниципального образования и сельского поселения не принимаются меры по ликвидации искусственного водоёма, а также обеспечения безопасности населения, - рассказали активисты Народного фронта.

По этому вопросу эксперты Народного фронта обратились в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения федерального законодательства в сфере землепользования, охраны окружающей среды, обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие.

По итогу проверки сигнала общественников с привлечением специалистов Бурприроднадзора природоохранная прокуратура подтвердила загрязнение отходами битума (гудрона) земельного участка в селе Хоронхой.

В министерство природных ресурсов и экологии Бурятии, а также в администрацию Кяхтинского района внесены представления природоохранной прокуратуры о выявлении, оценке, учёту и дальнейшей ликвидации несанкционированного технического водоёма из гудрона.

- Гудрон отравляет почву и представляет опасность для животных. В химический состав отходов нефтепереработки входят смолистые вещества, органика, продукты полимеризации ненасыщенных углеводов, а свободная серная кислота в гудронах доходит до 70% от массы. Поэтому дно таких водоёмов должно быть застлано специальным полиэтиленом, чтобы не загрязнялась почва. Такие участки должны быть огорожены, чтобы не было доступа ни для животных, ни для людей. Однако по факту меры, чтобы обезопасить технический водоём не предпринимаются. Оставаясь в земле десятилетиями, гудрон разъедает защитные слои и попадает в почву и воду, грозя окружающим территориям экологической катастрофой. Последствия этого – деградация почв, загрязнение рек и подземных вод, и угроза здоровью людей. Мы надеемся на то, что меры по ликвидации гудронового озера в Хоронхое будут приняты, - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.

Эксперт добавила, что ликвидация таких технических озер – процедура дорогостоящая, но есть способы менее затратные. В России распространен метод ликвидации путём выкапывания – в зимний период, когда гудроновое озеро замерзает, замороженная масса выкапывается спецтехникой и вывозится.
загрязнение экология ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю
В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю
Происшествия, 12.08.2022
В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные
В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика
В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика
Происшествия, 12.08.2022
Поиски девятилетнего ребёнка, исчезнувшего с двоюродной сестрой, велись с 4 августа
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 12.08.2022
Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года
Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах
Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах
Происшествия, 12.08.2022
Женщина обманывала пользователей Сети 
На части Иркутской области продлён особый противопожарный режим
На части Иркутской области продлён особый противопожарный режим
Происшествия, 11.08.2022
На севере региона он будет действовать до последнего дня лета
В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу
В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу
Происшествия, 11.08.2022
Обвиняемый, который 16 лет провёл за решёткой, скоро вновь туда вернётся
В Бурятии сбили насмерть пару уток
В Бурятии сбили насмерть пару уток
Происшествия, 11.08.2022
Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
Происшествия, 11.08.2022
Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности
В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
Происшествия, 11.08.2022
Мужчина обокрал пенсионерку после того, как помог ей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^