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В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика

В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Поиски девятилетнего ребёнка, исчезнувшего с двоюродной сестрой, велись с 4 августа

В Баргузинском заливе нашли тело пропавшего 4 августа девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 4 августа в Баргузинском районе. В тот день пропали 21-летняя девушка, жительница посёлка Усть-Баргузин, и её девятилетний двоюродный брат, приехавший в гости из другого региона. На побережье Байкала, возле устья реки Баргузин нашли личные вещи, самих их нигде не было. А в месте, где они пропали, всегда сильное течение, водовороты, воронки, волны, большая глубина. 

Утром 5 августа девушку нашли мёртвой, её тело обнаружили в воде.

Несмотря на то, что стало понятно, что мальчик тоже утонул, надежда у родных и у волонтёров не умирала. Всё это время ребёнка искали его близкие, спасатели, полицейские, местные жители, волонтёры отряда «Лиза Алерт». Между тем, уже вовсю работали водолазы, которые обследовали большую территории акватории в поисках тела.

Сегодня ранним утром поиски были завершены.

- В Баргузинском заливе родственниками обнаружено тело предположительно утонувшего ребенка, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Следователи проводят доследственную проверку. Известно, что на теле девушки следов насильственной смерти не обнаружено
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