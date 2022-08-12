Поиски девятилетнего ребёнка, исчезнувшего с двоюродной сестрой, велись с 4 августа
В Баргузинском заливе нашли тело пропавшего 4 августа девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 4 августа в Баргузинском районе. В тот день пропали 21-летняя девушка, жительница посёлка Усть-Баргузин, и её девятилетний двоюродный брат, приехавший в гости из другого региона. На побережье Байкала, возле устья реки Баргузин нашли личные вещи, самих их нигде не было. А в месте, где они пропали, всегда сильное течение, водовороты, воронки, волны, большая глубина.
Утром 5 августа девушку нашли мёртвой, её тело обнаружили в воде.
Несмотря на то, что стало понятно, что мальчик тоже утонул, надежда у родных и у волонтёров не умирала. Всё это время ребёнка искали его близкие, спасатели, полицейские, местные жители, волонтёры отряда «Лиза Алерт». Между тем, уже вовсю работали водолазы, которые обследовали большую территории акватории в поисках тела.
Сегодня ранним утром поиски были завершены.
- В Баргузинском заливе родственниками обнаружено тело предположительно утонувшего ребенка, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Следователи проводят доследственную проверку. Известно, что на теле девушки следов насильственной смерти не обнаружено.
В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика
Происшествия, Фото:
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