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В Бурятии тушили лесной пожар в хвойном молодняке

В Бурятии тушили лесной пожар в хвойном молодняке
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Огонь быстро распространялся

11 августа в Заиграевском районе Бурятии с помощью видеомониторинга обнаружили лесной пожар. Он возник из-за неосторожного людей обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Огонь быстро распространился по хвойным молоднякам.

 

На тушении работали 33 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников, было задействовано семь единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 18,4 га.


Помимо этого, накануне проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Прибайкальском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар возник 10 августа, начавшись с возгорания несанкционированной свалки, что находится в четырёх километрах от села Гремячинск.

Оба лесных пожара ликвидированы.

На утро 12 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 12 августа в России действует более 120 лесных пожаров на общей площади более 207 тысяч га. Самым пожароопасным регионом сейчас является Ханты-Мансийский автономный округ. Регион охвачен дымом из-за прогорающей и тлеющей сухой болотной растительности и сухой лесной подстилки. Также сильно горят Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

лесные пожары

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