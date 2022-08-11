В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу

Обвиняемый, который 16 лет провёл за решёткой, скоро вновь туда вернётся
В Джидинском районе Бурятии перед судом предстанет 46-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого местного жителя.
По данным следствия, мужчина за свою жизнь почти 16 лет провёл в местах лишения свободы, где отбывал наказания за различные преступления. В начале июня 2022 года он в очередной раз освободился из колонии и вернулся в родное село Петропавловка. Здесь стал жить в доме сестры.
В ночь на 23 июня он употреблял спиртное в компании собутыльников, когда услышал разговор о том, что их сосед якобы распространяет порочащие сестру слухи.
- После застолья обвиняемый направился к 53-летнему соседу домой, чтобы разобраться с ним. Однако во время беседы между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома оскорбил пришедшего грубой бранью, неприемлемой в тюремной среде. В ответ обвиняемый схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь и предплечье собеседника, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
От полученных травм раненый вскоре скончался на месте. Спустя два дня тело обнаружил местный житель. Вскоре следователи установили убийцу.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. «За совершение инкриминированного санкцией уголовной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также действия обвиняемого, ранее судимого за совершение тяжкого преступления, образуют опасный рецидив преступлений, отягчающий наказание», - отметили в следственном управлении.
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Происшествия, Фото:
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