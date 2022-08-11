Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе
В Джидинском районе Бурятии на автодороге между сёлами Нижний Бургалтай и Оёр обнаружили пару насмерть сбитых уток. Об этом сообщает газета «Джидинка».
- Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге. Буквально вчера днём там сбили парочку уток, у которых наверняка остались утята, - обращается «Джидинка».
Район славится разнообразием животного мира, в том числе и птиц. Здесь гнездятся в том числе редкие виды. Домом для них становятся невзрачные озерца, образующиеся после обильных дождей. К сожалению, никаких знаков, предупреждающих об этом, на автодороге нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на трассе вблизи села Максимиха в Баргузинском районе автомобилист насмерть сбил медвежонка. Позже проезжавшие мимо очевидцы запечатлели, как рядом с тушей медвежонка метался его брат. На место выезжал инспектор Бурприроднадзора, госномер машины уже установлен.
В Бурятии сбили насмерть пару уток
Происшествия, Фото:
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