11 августа

10 августа

Популярное

В Бурятии сбили насмерть пару уток

В Бурятии сбили насмерть пару уток
Происшествия,  Фото:газета "Джидинка"
Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе

В Джидинском районе Бурятии на автодороге между сёлами Нижний Бургалтай и Оёр обнаружили пару насмерть сбитых уток. Об этом сообщает газета «Джидинка».

- Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге. Буквально вчера днём там сбили парочку уток, у которых наверняка остались утята, - обращается «Джидинка».

Район славится разнообразием животного мира, в том числе и птиц. Здесь гнездятся в том числе редкие виды. Домом для них становятся невзрачные озерца, образующиеся после обильных дождей. К сожалению, никаких знаков, предупреждающих об этом, на автодороге нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на трассе вблизи села Максимиха в Баргузинском районе автомобилист насмерть сбил медвежонка. Позже проезжавшие мимо очевидцы запечатлели, как рядом с тушей медвежонка метался его брат. На место выезжал инспектор Бурприроднадзора, госномер машины уже установлен.

птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу
В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу
Происшествия, 11.08.2022
Обвиняемый, который 16 лет провёл за решёткой, скоро вновь туда вернётся
В Бурятии сбили насмерть пару уток
В Бурятии сбили насмерть пару уток
Происшествия, 11.08.2022
Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
Происшествия, 11.08.2022
Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности
В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
Происшествия, 11.08.2022
Мужчина обокрал пенсионерку после того, как помог ей
В Улан-Удэ оцепляли остановку «ТК Народный»
В Улан-Удэ оцепляли остановку «ТК Народный»
Происшествия, 11.08.2022
На место выезжали сотрудники ОМОН Росгвардии
В Бурятии 18-летнего парня поймали с мешком конопли
В Бурятии 18-летнего парня поймали с мешком конопли
Происшествия, 11.08.2022
Молодого человека задержали на поле
Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом
Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом
Происшествия, 11.08.2022
Нападавший свалил всё на состояние алкогольного опьянения
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.08.2022
Трамваи простаивали менее часа
В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.
В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.
Происшествия, 11.08.2022
Происшествие случилось поздно вечером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^