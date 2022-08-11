В Забайкалье предстанет перед судом главарь Калганской банды убийц

Банда орудовала более 15 лет назад



52-летний житель Забайкальского края, лидер устойчивой вооружённой группы (банда Калганские) предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в убийстве пяти человек, организованной группой.



По версии следствия, в апреле 2001 года в лесу он и двое других участников ОПГ убили своего «коллегу», опасаясь, что последний может раскрыть полиции информацию о них. Жертву застрелили, а труп закопали в земле.



Кроме того, в июне 2003 года у одного из членов ОПГ с фермерской стоянки украли строительные материалы и домашний скот. Мужчина заподозрил, что его обворовали работники фермы. Главарь банды решил их наказать, и оба работника были в итоге убиты.



Их смерть попытались преподнести как самоубийство, однако версия оказалась всё же слишком неправдоподобной. Тогда трупы закопали на территории фермы.



Череда убийств продолжилась в апреле 2007 года, когда к Калганской банде обратился борзинский предприниматель. Он попросил отыскать сейф с деньгами, в краже которого подозревал конкретного человека. Бандиты ворвались в его дом, и убили не только того самого мужчину, но и его сожительницу.



- Сейф с денежными средствами, так страстно пытающийся отыскать предприниматель Борзинского района, по месту жительства убитой семьи так и не нашёл. Избавиться от трупов решено было на лесосеке предпринимателя посредством сжигания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.



Банда Калганских прекратила своё существование в июне 2007 года. Многие участники преступной группы уже умерли, остальные осуждены к разным срокам наказания и сейчас сидят за решёткой.



