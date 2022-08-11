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На части Иркутской области продлён особый противопожарный режим

На части Иркутской области продлён особый противопожарный режим
Происшествия,  Фото:pixabay.com

На севере региона он будет действовать до последнего дня лета

На севере Иркутской области особый противопожарный режим продлён до 31 августа. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Особый противопожарный режим установлен в городе Бодайбо и районе, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, городах Усть-Илимск и Братск. Там сохраняется повышенная пожарная опасность, связанная с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики.

На утро 11 августа в государственном лесном фонде в Иркутской области действующих пожаров нет. Накануне пожар, действовавший в Катангском районе в зоне космического мониторинга, ликвидировали.

- Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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