В Бурятии спасатели выехали к женщине, которой стало плохо на источнике

Женщину доставят до медиков на катере



Сегодня, 11 августа, спасатели Северо-Байкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выехали на источник Хакусы. Поступила информация, что там стало плохо женщине.



Пострадавщую собираются доставить водным транспортом по акватории озера Байкал до города Северобайкальск.



На оказание помощи отправились два спасателя на катере.



Хакусы — лечебные термальные источники в северной части озера Байкал. Всего на поверхность выходят два горячих источника, температура которых достигает значения от 42 до 46 градусов. Курс лечебных ванн, рассчитанный на 15 дней, предназначен отдыхающим с рядом кожных заболеваний (таких, как экзема, дерматоз, псориаз), болезней эндокринного аппарата, опорно-двигательной системы и гинекологическими отклонениями. Отметим, имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов.



