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В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями

В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обокрал пенсионерку после того, как помог ей

23 июля в полицию Северобайкальска обратилась женщина, которая сообщила о краже имущества, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Женщина пояснила, что в социальной сети познакомилась с мужчиной из посёлка Кичера. В ходе общения она поделилась, что нуждается в услугах сантехника. В ответ новый знакомый предложил свою помощь.

Уже на следующий день мужчина приехал в гости. Сделав работу, он попросил хозяйку оставить его на ночь, так как транспорт уже не ходит.

Женщина отдала ключи от квартиры, а сама отправилась на работу в ночную смену. Вернувшись утром, пенсионерка обнаружила открытую дверь квартиры. Гостя уже не было, а вместе с ним пропали ноутбук, серебряные и позолоченные украшения. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Женщина обратилась в социальных сетях и мессенджерах к жителям района, рассказала о краже и попросила вернуть своё имущество, если оно было продано. Спустя несколько дней на неё вышел житель Северобайкальска, рассказавший, что незнакомец продал ему ноутбук всего за три тысячи рублей. Мужчина добровольно вернул ноутбук владелице.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего подозреваемого. Выяснилось, что украденными украшениями он расплатился с частным таксистом за поездку домой.

Также установлено, что задержанный 6 июля совершил ещё одну кражу в посёлка Кичера. Мужчина, найдя на улице банковскую карту односельчанина, расплачивался ею в магазинах.

Следователи возбудили уголовные дела по статье «Кража».

Мужчина ранее был неоднократно судим за преступления, в том числе имущественного характера. Только в декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы.

Задержанный взят под стражу.
кража

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