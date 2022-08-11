11 августа

10 августа

Популярное

В Бурятии поймали двух мужчин, ловивших омуль сетями

В Бурятии поймали двух мужчин, ловивших омуль сетями
Происшествия,  Фото:из архива
Общий ущерб составил 177 тысяч рублей

Транспортные полицейские задержали в Кабанском районе Бурятии двух браконьеров, незаконно ловивших омуль на Байкале.

Один из мужчин - 31-летний местный житель – омуль ловил с лодки рыболовной сетью длиной около 60 метров. Когда его задержали, у него изъяли рыбы на 72 тысячи рублей.

Второму задержанному 19 лет. Он также ловил омуль сетью, здесь ущерб составил 105 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечёт уголовную ответственность по части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.


омуль браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом
Житель Бурятии в пьяном угаре дважды ударил гостя ножом
Происшествия, 11.08.2022
Нападавший свалил всё на состояние алкогольного опьянения
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.08.2022
Трамваи простаивали менее часа
В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.
В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.
Происшествия, 11.08.2022
Происшествие случилось поздно вечером
В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика
В Улан-Удэ «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика
Происшествия, 11.08.2022
Трагедия произошла на придомовой территории
В Бурятии огонь с нелегальной свалки перекинулся на лес
В Бурятии огонь с нелегальной свалки перекинулся на лес
Происшествия, 11.08.2022
Лесной пожар возник недалеко от Гремячинска
В Улан-Удэ угонщику и поджигателю ужесточили наказание
В Улан-Удэ угонщику и поджигателю ужесточили наказание
Происшествия, 11.08.2022
Он угнали машину, чтобы доехать до дома 
В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины
В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины
Происшествия, 10.08.2022
Полицейские устанавливают личность погибшей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^