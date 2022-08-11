Общий ущерб составил 177 тысяч рублей
Транспортные полицейские задержали в Кабанском районе Бурятии двух браконьеров, незаконно ловивших омуль на Байкале.
Один из мужчин - 31-летний местный житель – омуль ловил с лодки рыболовной сетью длиной около 60 метров. Когда его задержали, у него изъяли рыбы на 72 тысячи рублей.
Второму задержанному 19 лет. Он также ловил омуль сетью, здесь ущерб составил 105 тысяч рублей.
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечёт уголовную ответственность по части первой статьи 256 УК РФ. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.
С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.
В Бурятии поймали двух мужчин, ловивших омуль сетями
Происшествия, Фото:
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