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В Иркутской области 17-летние подростки на «Тойоте» врезались в гараж

В Иркутской области 17-летние подростки на «Тойоте» врезались в гараж
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Юноша взял машину родителей без спроса

Ночью в селе Мальта Усольского района Иркутской области в ДТП попали двое несовершеннолетних приятелей.

По предварительной информации, 17-летний местный житель без разрешения родителей взял автомобиль «Тойота Королла», чтобы покататься. На ночную прогулку позвал своего друга, которому также 17 лет.

- Двигаясь по улице Ленина, водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на гараж жилого дома. В результате ДТП оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


С подростками и их родителями полицейские проводят работу по недопущению подобных инцидентов.
ДТП

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