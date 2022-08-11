В Иркутской области 17-летние подростки на «Тойоте» врезались в гараж





Ночью в селе Мальта Усольского района Иркутской области в ДТП попали двое несовершеннолетних приятелей.По предварительной информации, 17-летний местный житель без разрешения родителей взял автомобиль «Тойота Королла», чтобы покататься. На ночную прогулку позвал своего друга, которому также 17 лет.- Двигаясь по улице Ленина, водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на гараж жилого дома. В результате ДТП оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.С подростками и их родителями полицейские проводят работу по недопущению подобных инцидентов.