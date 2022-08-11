Житель Иркутской области перевёл мошенникам свыше 4 миллионов рублей

Мошенники «обрабатывали» жертву два дня



9 августа в дежурную часть полиции обратился 30-летний житель города Тайшет, ставший жертвой мошенников.



Мужчине позвонили неизвестные, назвавшиеся сотрудниками банка. Они сообщили, что с его счёта пытаются похитить деньги. В разговоре с мужчиной лжебанкиры убедили его оформить два кредита, озвучив для убедительности всю кредитную историю жертвы.



Потерпевшего в течение двух дней консультировали с разных номеров, как необходимо обналичить и перевести деньги. В итоге он потерял 4 миллиона 270 тысяч рублей.



Следователи ОВД возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские призывают не вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков. Для проверки информации стоит позвонить по номеру телефона, указанного на банковской карте.



