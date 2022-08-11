Трамваи простаивали менее часа
9 августа в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай маршрута № 1. Инцидент произошёл в 8:45 при заезде на разворотное кольцо «ПОШ».
В результате было остановлено движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 4, 8 с остановки «Элеватор» в сторону центра города, с остановки «40-й квартал» в сторону «ПОШ». Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.
В 9:23 движение трамваев восстановлено по штатной схеме, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 августа, в самый час пик, в центре города встали трамваи. В МУП «Управление трамвая» объяснили, что произошли неполадки с контактной сетью.
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, Фото:
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