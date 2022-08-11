В Чите автомобилист протаранил дверь жилого дома.

Происшествие случилось поздно вечером



Неизвестный лихач вечером 10 августа протаранил дверь жилого дома №20 по улице Ковыльной в Чите. Из-за удара подъездная дверь погнулась вовнутрь, частично слетев с петель, и преградив собой дорогу. Местные жители не смогли выйти утром из дома, сообщает «Чита.Ру».



— Это произошло вчера поздно вечером. Утром жильцы скинули предположительную модель и марку, они всю ночь опрашивали, кто что видел. Сейчас наш юрист пишет заявление в ГИБДД. Повреждена подъездная дверь, причем повреждена серьезно, жильцы не могли выйти из подъезда. Также автомобиль вспахал клумбы. Наша задача сейчас — восстановить ущерб, - рассказал изданию «Чита.Ру» представитель УК «Железнодорожная».



На данный момент личность лихача до сих пор не установлена.



