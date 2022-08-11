В Бурятии огонь с нелегальной свалки перекинулся на лес

Лесной пожар возник недалеко от Гремячинска
Накануне, 10 августа, в Бурятии возник один лесной пожар – в Прибайкальском районе. Пожар начался с несанкционированной свалки, что находится в четырёх километрах от села Гремячинск.
- На тушении работали 17 человек из числа лесной охраны и сотрудников МЧС. Задействовано шесть единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, в лесном фонде составила 0,03 га. Возгорание локализовано, продолжаются работы по дотушиванию очага.
На утро 11 августа новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим.
Лесной пожар возник недалеко от Гремячинска
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