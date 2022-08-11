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Жительница Бурятии пырнула ножом в живот ударившего её мужа

Жительница Бурятии пырнула ножом в живот ударившего её мужа
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщину на год отправили в колонию

43-летняя жительница Закаменского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В судебном заседании установлено, что в апреле в ходе распития спиртного ранее не судимая жительница города Закаменск на почве конфликта нанесла с силой удар ножом в живот своему сожителю. До этого мужчина ударил её палкой по плечу.

Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

- Закаменский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
суд приговор

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