Женщину на год отправили в колонию
43-летняя жительница Закаменского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В судебном заседании установлено, что в апреле в ходе распития спиртного ранее не судимая жительница города Закаменск на почве конфликта нанесла с силой удар ножом в живот своему сожителю. До этого мужчина ударил её палкой по плечу.
Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.
- Закаменский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии пырнула ножом в живот ударившего её мужа
Происшествия, Фото:
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