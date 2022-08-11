Жительница Бурятии пырнула ножом в живот ударившего её мужа

Женщину на год отправили в колонию



43-летняя жительница Закаменского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



В судебном заседании установлено, что в апреле в ходе распития спиртного ранее не судимая жительница города Закаменск на почве конфликта нанесла с силой удар ножом в живот своему сожителю. До этого мужчина ударил её палкой по плечу.



Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.



- Закаменский районный суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

