Они угнали машину, чтобы доехать до дома
Советский районный суд Улан-Удэ в мае вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых молодых людей. Они признаны виновными в угоне и умышленном уничтожение чужого имущества путём поджога. Им назначено 3 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего и строгого режима.
В суде установлено, что осуждённые, желая добраться до места жительства одного из них, решили угнать легковой автомобиль, стоявший у подъезда жилого дома на проспекте Победы. Молодые люди разбили камнем стекло и после неудачной попытки запустить двигатель оттолкнули машину на 200 метров. Затем, скрывая следы преступления, которые могли остаться в салоне, сожгли машину.
- По апелляционному представлению прокурора одному из осуждённых режим отбывания наказания изменён со строгого на особый ввиду наличия в его действиях особо опасного рецидива преступлений, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Апелляционные жалобы осуждённых, не согласных с правовой оценкой их действий и назначенным наказанием, Верховным судом республики оставлены без удовлетворения.
В Улан-Удэ двум угонщикам и поджигателям ужесточили наказание
Происшествия, Фото:
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