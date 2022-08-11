В Улан-Удэ двум угонщикам и поджигателям ужесточили наказание

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они угнали машину, чтобы доехать до дома



Советский районный суд Улан-Удэ в мае вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых молодых людей. Они признаны виновными в угоне и умышленном уничтожение чужого имущества путём поджога. Им назначено 3 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего и строгого режима.



В суде установлено, что осуждённые, желая добраться до места жительства одного из них, решили угнать легковой автомобиль, стоявший у подъезда жилого дома на проспекте Победы. Молодые люди разбили камнем стекло и после неудачной попытки запустить двигатель оттолкнули машину на 200 метров. Затем, скрывая следы преступления, которые могли остаться в салоне, сожгли машину.



- По апелляционному представлению прокурора одному из осуждённых режим отбывания наказания изменён со строгого на особый ввиду наличия в его действиях особо опасного рецидива преступлений, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Апелляционные жалобы осуждённых, не согласных с правовой оценкой их действий и назначенным наказанием, Верховным судом республики оставлены без удовлетворения.

