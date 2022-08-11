11 августа

10 августа

Популярное

В Улан-Удэ двум угонщикам и поджигателям ужесточили наказание

В Улан-Удэ двум угонщикам и поджигателям ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они угнали машину, чтобы доехать до дома

Советский районный суд Улан-Удэ в мае вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых молодых людей. Они признаны виновными в угоне и умышленном уничтожение чужого имущества путём поджога. Им назначено 3 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего и строгого режима.

В суде установлено, что осуждённые, желая добраться до места жительства одного из них, решили угнать легковой автомобиль, стоявший у подъезда жилого дома на проспекте Победы. Молодые люди разбили камнем стекло и после неудачной попытки запустить двигатель оттолкнули машину на 200 метров. Затем, скрывая следы преступления, которые могли остаться в салоне, сожгли машину.

- По апелляционному представлению прокурора одному из осуждённых режим отбывания наказания изменён со строгого на особый ввиду наличия в его действиях особо опасного рецидива преступлений, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Апелляционные жалобы осуждённых, не согласных с правовой оценкой их действий и назначенным наказанием, Верховным судом республики оставлены без удовлетворения.
суд приговор прокуратура угон Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины
В Улан-Удэ за остановкой нашли труп женщины
Происшествия, 10.08.2022
Полицейские устанавливают личность погибшей
В Чите сотрудница УФСИН помогла найти грабителя
В Чите сотрудница УФСИН помогла найти грабителя
Происшествия, 10.08.2022
Мужчину собирались поощрить, но он сам всё испортил
Иркутянку отправили за решётку на пять лет за поджог такси
Иркутянку отправили за решётку на пять лет за поджог такси
Происшествия, 10.08.2022
Причинённый таксисту ущерб превысил 40 тысяч рублей
В Иркутской области с рельсов сошёл локомотив
В Иркутской области с рельсов сошёл локомотив
Происшествия, 10.08.2022
При происшествии никто не пострадал
Жителя Бурятии будут судить за попытку заживо сжечь женщину с детьми
Жителя Бурятии будут судить за попытку заживо сжечь женщину с детьми
Происшествия, 10.08.2022
Поджигатель подпёр дверь ломом, а на окнах стояли металлические решётки
Житель Бурятии обокрал тётю на поминках
Житель Бурятии обокрал тётю на поминках
Происшествия, 10.08.2022
Но воспользоваться украденным гаджетом вор так и не смог
В Иркутской области на пожаре погиб двухлетний ребёнок
В Иркутской области на пожаре погиб двухлетний ребёнок
Происшествия, 10.08.2022
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии  
В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиками мопеда
В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиками мопеда
Происшествия, 10.08.2022
Одним из угонщиков оказался 15-летний подросток
Жителю Бурятии вместо TV-тюнера прислали коробку с землёй
Жителю Бурятии вместо TV-тюнера прислали коробку с землёй
Происшествия, 10.08.2022
Товар мужчина заказал, увидев рекламу в Интернете
В Бурятии не смогли спасти повисшего на заборе коня
В Бурятии не смогли спасти повисшего на заборе коня
Происшествия, 10.08.2022
Животное мучилось несколько часов  
В Бурятии с Пика Любви эвакуировали девушку с больными почками
В Бурятии с Пика Любви эвакуировали девушку с больными почками
Происшествия, 10.08.2022
Туристы оказались на горе в темноте без фонарей
Улан-удэнский парк завалило мёртвыми птицами
Улан-удэнский парк завалило мёртвыми птицами
Происшествия, 10.08.2022
«Мёртвые голуби лежат почти на каждом шагу», - рассказывают посетители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^