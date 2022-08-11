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В Иркутской области на пожаре погибли мать с пятилетней дочерью

В Иркутской области на пожаре погибли мать с пятилетней дочерью
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Расследуется уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По версии следствия, около двух часов ночи 10 августа в городе Зима загорелся жилой дом. В результате пожара погибли пятилетняя девочка и её 34-летняя мать. Спастись удалось лишь 31-летнему мужчине, который получил ожоги.

По предварительным версиям, причиной пожара могли послужить неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание электропроводки.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутская область пожар смерть

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