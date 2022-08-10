В Чите сотрудница УФСИН помогла найти грабителя

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Мужчину собирались поощрить, но он сам всё испортил



Инспектор Железнодорожного филиала уголовно-исполнительной инспекции в Чите Валерия Журавлева помогла найти разыскиваемого преступника.



Мужчина утром на улице отнял сотовый телефон у женщины. Полицейские сделали фотографии преступника с камер видеонаблюдения, но сразу его личность установить не удалось.



- Благодаря своей бдительности и хорошей памяти сотрудница уголовно-исполнительной инспекции сумела опознать по фотографии осуждённого, состоящего на учёте в данном филиале, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



Этот мужчина ранее был осуждён за грабёж. Он исправно отмечал в уголовно-исполнительной инспекции, и сотрудница уже готовила все необходимые документы на его поощрение.



– В уголовно-исполнительной системе Валерия Журавлева проходит службу около двух лет. Она зарекомендовала себя как ответственный дисциплинированный сотрудник, качественно выполняющий свою работу, – рассказал начальник УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю Александр Борисков. – Более того, Валерия Алексеевна активно участвует в спортивных соревнованиях по плаванию и волейболу, занимая призовые места.



За добросовестное исполнение служебных обязанностей, оказанную помощь полицейским, а также за небезразличную позицию лейтенанту внутренней службы Валерии Журавлевой вручено благодарственное письмо от начальника краевого УФСИН.

