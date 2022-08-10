Иркутянку отправили за решётку на пять лет за поджог такси

Причинённый таксисту ущерб превысил 40 тысяч рублей



В Иркутске вынесен обвинительный приговор местной жительнице за поджог машины такси. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.



В ноябре 2021 года иркутянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехала на такси к своему дому, где отказалась платить за проезд. В результате чего между ней и водителем возник конфликт. Женщина поднялась в квартиру, взяла бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и, вернувшись, облила капот автомобиля такси и подожгла.



Таксист с помощью очевидцев самостоятельно ликвидировал возгорание.



Ущерб, причинённый водителю, составил более 40 тысяч рублей.



Суд приговорил иркутянку к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.

