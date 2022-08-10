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В Иркутской области с рельсов сошёл локомотив

В Иркутской области с рельсов сошёл локомотив
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При происшествии никто не пострадал

Сегодня, 10 августа, в 09:30 в локомотивном депо станции Вихоревка Иркутской области при проведении манёвровых работ произошёл сход локомотива. Об этом сообщила пресс-служба ВСЖД.

На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла. На место направлен восстановительный поезд со станции Вихоревка.

Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для выяснения обстоятельств происшествия организован штаб под председательством начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

Причины происшествия устанавливаются. 
сход с рельсов

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