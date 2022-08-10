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Житель Бурятии обокрал тётю на поминках

Житель Бурятии обокрал тётю на поминках
Происшествия, 
Но воспользоваться украденным гаджетом вор так и не смог

42-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже телефона у своей тёти.

В декабре 2021 года мужчина пришёл на поминки своего дяди. Присутствовали и другие родственники, в том числе тётя, помогавшая с организацией. Свой мобильный телефон она оставила в кармане куртки. А когда вечером собралась ехать домой, телефона уже не было.

Поскольку в доме были лишь родственники, женщина попросила поискать телефон. Она даже не подумала, что кто-то из близких людей мог прикарманить гаджет. Однако телефон (стоимостью 27 тысяч рублей) так и не нашёлся, тогда женщина обратилась в полицию.

- Следствием была установлена причастность одного из племянников потерпевшей к совершённому преступлению. Из протокола допроса следует, что он решил своровать у тёти телефон, и пользоваться им, поскольку своего у него не было, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

Как выяснилось, молодой человек незаметно стащил телефон и вскоре ушёл к знакомым. Но он был пьян и по дороге постоянно падал, в результате украденный телефон потерял.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшей, болезненное состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения.

- Приговором Баунтовского районного суда гражданин признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.
кража

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