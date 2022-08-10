Но воспользоваться украденным гаджетом вор так и не смог
42-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже телефона у своей тёти.
В декабре 2021 года мужчина пришёл на поминки своего дяди. Присутствовали и другие родственники, в том числе тётя, помогавшая с организацией. Свой мобильный телефон она оставила в кармане куртки. А когда вечером собралась ехать домой, телефона уже не было.
Поскольку в доме были лишь родственники, женщина попросила поискать телефон. Она даже не подумала, что кто-то из близких людей мог прикарманить гаджет. Однако телефон (стоимостью 27 тысяч рублей) так и не нашёлся, тогда женщина обратилась в полицию.
- Следствием была установлена причастность одного из племянников потерпевшей к совершённому преступлению. Из протокола допроса следует, что он решил своровать у тёти телефон, и пользоваться им, поскольку своего у него не было, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.
Как выяснилось, молодой человек незаметно стащил телефон и вскоре ушёл к знакомым. Но он был пьян и по дороге постоянно падал, в результате украденный телефон потерял.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшей, болезненное состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения.
- Приговором Баунтовского районного суда гражданин признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии обокрал тётю на поминках
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поджигатель подпёр дверь ломом, а на окнах стояли металлические решётки
Но воспользоваться украденным гаджетом вор так и не смог
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии
Одним из угонщиков оказался 15-летний подросток
Товар мужчина заказал, увидев рекламу в Интернете
Животное мучилось несколько часов
Туристы оказались на горе в темноте без фонарей
Кража произошла на остановке
«Мёртвые голуби лежат почти на каждом шагу», - рассказывают посетители
Мужчина утонул, прыгнув с пирса
«Аферисты и мошенники совести не имеют!» - предупреждают всех жителей, чьи родные участвуют в спецоперации
Череда происшествий с мостами продолжается
Возгорание ликвидировали в первые часы
Ущерб составил 36 тысяч рублей
У девушки ухудшилось состояние здоровья