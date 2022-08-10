Житель Бурятии обокрал тётю на поминках

Но воспользоваться украденным гаджетом вор так и не смог



42-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже телефона у своей тёти.



В декабре 2021 года мужчина пришёл на поминки своего дяди. Присутствовали и другие родственники, в том числе тётя, помогавшая с организацией. Свой мобильный телефон она оставила в кармане куртки. А когда вечером собралась ехать домой, телефона уже не было.



Поскольку в доме были лишь родственники, женщина попросила поискать телефон. Она даже не подумала, что кто-то из близких людей мог прикарманить гаджет. Однако телефон (стоимостью 27 тысяч рублей) так и не нашёлся, тогда женщина обратилась в полицию.



- Следствием была установлена причастность одного из племянников потерпевшей к совершённому преступлению. Из протокола допроса следует, что он решил своровать у тёти телефон, и пользоваться им, поскольку своего у него не было, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.



Как выяснилось, молодой человек незаметно стащил телефон и вскоре ушёл к знакомым. Но он был пьян и по дороге постоянно падал, в результате украденный телефон потерял.



В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшей, болезненное состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения.



- Приговором Баунтовского районного суда гражданин признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, - сообщили в суде.



Приговор не вступил в законную силу.

