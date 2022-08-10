В Иркутской области на пожаре погиб двухлетний ребёнок

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии
Около полудня 8 августа в селе Покосное Братского района Иркутской области загорелся жилой дом. В результате пожара погиб двухлетний ребёнок.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительной версии, причиной пожара могли послужить шалость с огнём или же короткое замыкание.
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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