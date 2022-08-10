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В Иркутской области на пожаре погиб двухлетний ребёнок

В Иркутской области на пожаре погиб двухлетний ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области, СУ СКР по Иркутской области
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии

Около полудня 8 августа в селе Покосное Братского района Иркутской области загорелся жилой дом. В результате пожара погиб двухлетний ребёнок.


Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной версии, причиной пожара могли послужить шалость с огнём или же короткое замыкание.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
пожар смерть

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