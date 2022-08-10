В Иркутской области на пожаре погиб двухлетний ребёнок





Около полудня 8 августа в селе Покосное Братского района Иркутской области загорелся жилой дом. В результате пожара погиб двухлетний ребёнок.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».По предварительной версии, причиной пожара могли послужить шалость с огнём или же короткое замыкание.- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.Расследование уголовного дела продолжается.