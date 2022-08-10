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В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиками мопеда

В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиками мопеда
Происшествия, 
Одним из угонщиков оказался 15-летний подросток

Вечером 3 августа в дежурную часть полиции поступило заявление от 38-летнего улан-удэнца, у которого угнали мопед стоимостью 70 тысяч рублей.

Мужчина приехал утром на работу и припарковал мопед возле крыльца здания на улице Краснофлотская. А когда вечер собрался ехать домой, обнаружил, что транспорт исчез.

Ориентировка на мопед была передана экипажам ГИБДД.

Поздно вечером на улице Таёжная сотрудники ДПС заметили схожий по приметам мопед. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. После непродолжительной погони водитель и пассажир бросили мопед и пустились бежать.

Одного из них (15-летнего подростка) сотрудники ГИБДД задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



- На место происшествия был приглашен заявитель, который опознал принадлежащий ему мопед. Хозяин поблагодарил сотрудников ГИБДД за оперативность и профессионализм, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

угон ГИБДД мопед

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