В Бурятии не смогли спасти повисшего на заборе коня

Животное мучилось несколько часов
Стала известна судьба коня, который после неудачного прыжка повис на заборе в городе Закаменск накануне, 8 августа. После публикаций о несчастном животном жители Бурятии переживали за него и спрашивали в соцсетях, удалось ли его спасти?
Сегодня выяснилось, что конь, к сожалению, умер, несколько часов промучившись на острых наконечниках палисадника. По словам местных жителей, бедному животному никто не смог и не захотел помочь.
- Конь, к сожалению, умер. С 5:00 до 8:30 мучился бедный, а все проходили мимо, никто не помог, - рассказала жительница Закаменска.
После смерти коня нашёлся его хозяин. Он приехал и снял с забора тушу умершего животного. Но, рассказывает местная жительница, следы крови при этом не убрал. Так что детишки на соседней площадке теперь видят кровавые разводы.
Местные жители рассказывают, что такое, к сожалению, происходит не впервые.
«В 2020 году по улице Гагарина за день две коровы — вот так вот висели, звонили куда угодно, везде никому дела не было до животных. Вытаскивали всем двором. Помню, вторую не могли долго вытащить и им пришлось забор ломать», «У нас корова так на заборе застревала», - делятся закаменцы в соцсетях.
Местные жители напоминают, что город – не место для выпаса скота, пасти коров и лошадей следует на пастбищах. «Бедный конь. Как им не жалко. Куда смотрят хозяева», «Администрация, решайте что-нибудь с табунами лошадей и коров, невозможно ехать по дороге в городе», - призывают закаменцы.
Также они обращают внимание на опасное ограждение, ведь острыми наконечниками могут пораниться не только животные, но и играющие дети.
«У нас такие опасные ограждения установили в городе! На детской площадке ограждения не должно иметь острых кромок, заострённых окончаний. По счастливой случайности ещё не пострадали люди», «Не детская площадка, а мини-зона какая-то. Хоть бы штыри убрали», «Интересно, а если ребёнок. Не дай бог, конечно», - делятся местные жители.
Также пользователи жалеют коня, погибшего такой мучительной смертью.
В Бурятии не смогли спасти повисшего на заборе коня
Происшествия, Фото:
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