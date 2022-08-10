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В Бурятии не смогли спасти повисшего на заборе коня

В Бурятии не смогли спасти повисшего на заборе коня
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Животное мучилось несколько часов

Стала известна судьба коня, который после неудачного прыжка повис на заборе в городе Закаменск накануне, 8 августа. После публикаций о несчастном животном жители Бурятии переживали за него и спрашивали в соцсетях, удалось ли его спасти?

Сегодня выяснилось, что конь, к сожалению, умер, несколько часов промучившись на острых наконечниках палисадника. По словам местных жителей, бедному животному никто не смог и не захотел помочь.

- Конь, к сожалению, умер. С 5:00 до 8:30 мучился бедный, а все проходили мимо, никто не помог, - рассказала жительница Закаменска.

После смерти коня нашёлся его хозяин. Он приехал и снял с забора тушу умершего животного. Но, рассказывает местная жительница, следы крови при этом не убрал. Так что детишки на соседней площадке теперь видят кровавые разводы.

Местные жители рассказывают, что такое, к сожалению, происходит не впервые.

«В 2020 году по улице Гагарина за день две коровы — вот так вот висели, звонили куда угодно, везде никому дела не было до животных. Вытаскивали всем двором. Помню, вторую не могли долго вытащить и им пришлось забор ломать», «У нас корова так на заборе застревала», - делятся закаменцы в соцсетях.

Местные жители напоминают, что город – не место для выпаса скота, пасти коров и лошадей следует на пастбищах. «Бедный конь. Как им не жалко. Куда смотрят хозяева», «Администрация, решайте что-нибудь с табунами лошадей и коров, невозможно ехать по дороге в городе», - призывают закаменцы.

Также они обращают внимание на опасное ограждение, ведь острыми наконечниками могут пораниться не только животные, но и играющие дети.

«У нас такие опасные ограждения установили в городе! На детской площадке ограждения не должно иметь острых кромок, заострённых окончаний. По счастливой случайности ещё не пострадали люди», «Не детская площадка, а мини-зона какая-то. Хоть бы штыри убрали», «Интересно, а если ребёнок. Не дай бог, конечно», - делятся местные жители.

Также пользователи жалеют коня, погибшего такой мучительной смертью. 
лошади

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