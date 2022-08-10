Туристы оказались на горе в темноте без фонарей
Вечером 9 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что требуется помощь двум туристам в Тункинском районе. Молодой человек и девушка приехали отдохнуть на Аршан из Гусиноозёрска.
Они гуляли по горам. Но не успели выйти с маршрута до наступления темноты.
- Согласно сообщению, ориентировочно туристы находятся на тропе Пик Любви в середине подъёма ниже полосы леса. У них отсутствовало снаряжение, в том числе фонари. По уточнённой информации, девушке 2003 г.р. стало плохо. Она жаловалась на боли в области почек, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели отправились на место для эвакуации туристов. Когда нашли их, сперва осмотрели девушку. Затем вывели молодых людей в удовлетворительном состоянии в посёлок Аршан. Девушка была передана работникам скорой помощи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле на Пике Любви спасатели помогли двум подросткам из Иркутска. Они свернули с тропы, спустились к реке, но обратно подняться не смогли, так как склон горы был очень крутой и скользкий.
В Бурятии с Пика Любви эвакуировали девушку с больными почками
Происшествия, Фото:
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