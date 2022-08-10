Кража произошла на остановке
Ранее в дежурную часть отдела полиции № 9 в Иркутске с заявлением о пропаже кларнета обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её дочь оставила кейс с кларнетом марки Yamaha на остановке.
Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей и нашли момент совершения кражи на записях камер видеонаблюдения. Это позволило оперативникам установить приметы вора. Кадры с его участием были опубликованы в Сети.
В тот же день мужчина сам пришёл в полицию с повинной. А инструмент был возвращён законной владелице.
- Женщина выразила большую признательность сыщикам за проделанную работу. Она рассказала, что планировала оформлять кредит на приобретение кларнета, так как на сегодняшний день его рыночная стоимость составляет более 160 тысяч рублей. А юная кларнетистка в качестве благодарности исполнила для полицейских фрагмент одного из музыкальных произведений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске полицейские вернули украденный кларнет
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