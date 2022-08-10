Мужчина утонул, прыгнув с пирса
Днём 9 августа в Кабанском районе Бурятии на озере Байкал утонул 45-летний мужчина.
- В 14.30 часов он нырнул в воду с пирса возле визит-центра, - сообщает «Кабанск-инфо».
Для организации поисков утонувшего были привлечены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Спустя несколько часов они нашли и подняли тело на поверхность. Его передали сотрудникам полиции, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
По информации источника «Байкал-Daily», погибший был гражданином Монголии.
Днём ранее, 8 августа, на Байкале в Бурятии утонули мужчина и женщина.
В Бурятии на Байкале утонул гражданин Монголии
Происшествия, Фото:
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