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В Бурятии грузовик разрушил мост

В Бурятии грузовик разрушил мост
Происшествия,  Фото:"Ока-инфо"
Череда происшествий с мостами продолжается

В Окинском районе Бурятии под грузовиком разрушился мост в местности Орлик – Аман. Об инциденте сообщили в группе «Ока-инфо. 24/7».

- Мост был сломан грузовым автомобилем ООО «Хужир Энтерпрайз». Технику вытащили, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.


На место для осмотра выезжал первый заместитель руководителя администрации Окинского района Анатолий Ринчинов. Сегодня, 10 августа, начнутся ремонтные работа. «Ока-инфо» уточняет, что восстанавливать мост возьмётся тот же «Хужир Энтерпрайз».

Как сообщал «Байкал-Daily», похожие инциденты были зафиксированы в Бурятии в конце июля. Так, между сёлами Борогол и Соёл в Баргузинском районе обрушился деревянный мост, не выдержавший тяжести большегруза.

Спустя несколько дней в Муйском районе частично разрушился мост через реку Мудирикан. Мост повредила грузовая техника, которая везла скальник на отсыпку участка строящейся второй ветки Байкало-Амурской магистрали.
мост

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