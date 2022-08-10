В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам

Ущерб составил 36 тысяч рублей
Житель города Гусиноозерска осуждён за незаконный вылов рыбы.
В мае мужчина незаконно выловил в озере Гусиное щуку, сома и рыбу других разновидностей. Преступлением государству причинён ущерб на сумму 36 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования браконьер возместил ущерб.
- Мировой судья судебного участка № 1 Селенгинского района назначил виновному наказание в виде 350 часов обязательных работ. Вещественные доказательства уничтожены, резиновая лодка обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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