В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам

Ущерб составил 36 тысяч рублей



Житель города Гусиноозерска осуждён за незаконный вылов рыбы.



В мае мужчина незаконно выловил в озере Гусиное щуку, сома и рыбу других разновидностей. Преступлением государству причинён ущерб на сумму 36 тысяч рублей.



В ходе предварительного расследования браконьер возместил ущерб.



- Мировой судья судебного участка № 1 Селенгинского района назначил виновному наказание в виде 350 часов обязательных работ. Вещественные доказательства уничтожены, резиновая лодка обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

