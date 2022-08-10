10 августа

09 августа

Популярное

В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам

В Бурятии браконьера приговорили к обязательным работам
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ущерб составил 36 тысяч рублей

Житель города Гусиноозерска осуждён за незаконный вылов рыбы.

В мае мужчина незаконно выловил в озере Гусиное щуку, сома и рыбу других разновидностей. Преступлением государству причинён ущерб на сумму 36 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования браконьер возместил ущерб.

- Мировой судья судебного участка № 1 Селенгинского района назначил виновному наказание в виде 350 часов обязательных работ. Вещественные доказательства уничтожены, резиновая лодка обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В горах Бурятии спасатели вертолётом эвакуировали туристку
В горах Бурятии спасатели вертолётом эвакуировали туристку
Происшествия, 10.08.2022
У девушки ухудшилось состояние здоровья  
В нацпарке в Бурятии изъяли 100 метров самодельных сетей
В нацпарке в Бурятии изъяли 100 метров самодельных сетей
Происшествия, 09.08.2022
В Забайкальском национальном парке вовсю ловят нарушителей
В Иркутской области водитель Porsche наехал на инспектора ДПС
В Иркутской области водитель Porsche наехал на инспектора ДПС
Происшествия, 09.08.2022
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти
В Бурятии мальчика насмерть засыпало песком на глазах у друзей
В Бурятии мальчика насмерть засыпало песком на глазах у друзей
Происшествия, 09.08.2022
Дети сами пытались откопать шестилетнего друга  
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Происшествия, 09.08.2022
Страшное ДТП произошло в Закаменском районе
В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо
В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо
Происшествия, 09.08.2022
В Кяхте ищут вандалов, повредивших памятник «Часовые границы»  
Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Происшествия, 09.08.2022
Поджигателем домов в СНТ «Зенит» оказался хорошо известный местным жителям пироман
В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе
В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе
Происшествия, 09.08.2022
Люди эвакуировались самостоятельно
В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль
В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль
Происшествия, 09.08.2022
Угонщик, угрожавший водителю шампуром, пошёл на преступление после ссоры с женой
В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
Происшествия, 09.08.2022
В прошлом году здесь поезд насмерть сбил девочку
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
Происшествия, 09.08.2022
Пожар произошёл в частном секторе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^