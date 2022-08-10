В горах Бурятии спасатели вертолётом эвакуировали туристку













9 августа спасатели МЧС эвакуировали туристов из горной местности в Тункинском районе Бурятии.Руководитель зарегистрированной туристской группы сообщил о том, что на туристическом маршруте на перевале Хангарульский у одного из участников резко ухудшилось состояние здоровья.Для оказания помощи 18-летней девушке наземным транспортом выдвинулась группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Дополнительно было принято решение о применении авиации МЧС. Из Иркутской области в район вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.- Вертолётом пострадавшая была эвакуирована из горной местности в населённый пункт Никола Иркутской области и передана врачам скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Спасательные работы завершены. Всего к работам привлекались 10 человек и две единицы техники.