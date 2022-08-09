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В Бурятии пьяная женщина камнем разбила окно автомобиля

В Бурятии пьяная женщина камнем разбила окно автомобиля
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Хулиганку задержали росгвардейцы

В селе Хоринск в Бурятии ехавшей по маршруту патрулирования группе задержания вневедомственной охране поступило сообщение о том, что на улице Гражданская разбили стекло у автомобиля Hyndai Elantra.

Прибывшим на место росгвардейцам хозяин автомобиля рассказал, что знакомая разбила камнем стекло задней двери из-за давнего конфликта. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

- Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнюю подозреваемую и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия автомобили

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