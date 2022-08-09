Погибли мужчина и женщина
За минувшие сутки, 8 августа, на Байкале утонули два человека. Обе трагедии произошли в Кабанском районе Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В 4:55 утра на Байкале в районе станции Кедровая опрокинулась лодка с двумя мужчинами. Один из них (ему было 37 лет) утонул, оказавшись в воде без спасательного жилета. Второй участник происшествия достал тело из воды и передал сотрудникам полиции.
Вечером того же дня в местности Култушная залива Посольский Сор в воде обнаружили тело 60-летней женщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Также продолжаются поиски мальчика, предположительно утонувшего 8 августа в местности Лопатки на акватории озера Байкал в Баргузинском районе. В поисках задействованы спасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полицейские, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.
Спасатели уже совершили 10 погружений. «Также обследовано 13000 м², 600 км² береговой линии, 130 км² акватории», - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», девятилетний мальчик приехал на каникулы в гости к родственникам в Усть-Баргузин из другого региона. 4 августа мальчик и его 21-летняя двоюродная сестра отправились гулять. Вскоре на берегу нашли их личные вещи, самих их нигде не было. Тело девушки обнаружили в воде на следующий день, поиски пропавшего мальчика продолжаются.
С начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 18 человек. Тела двоих утонувших до сих пор не найдены.
В Бурятии двое человек утонули на Байкале за сутки
Происшествия, Фото:
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