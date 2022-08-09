Дети сами пытались откопать шестилетнего друга
Стали известны подробности трагедии в Кабанском районе Бурятии, где шестилетнего мальчика насмерть засыпало песком. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 августа ребёнок погиб в овраге на окраине села Творогово.
Мальчик скончался от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами при обвале на него грунта. Следователи проводят доследственную проверку.
- По предварительным данным, днём 8 августа трое мальчиков гуляли по селу без присмотра взрослых. Они пришли к оврагу, где накануне на одном из склонов выкопали в песке несколько углублений, и стали в них играть. Спустя некоторое время сверху на одного из малышей обвалился грунт и засыпал его в яме. Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую. Однако до приезда врачей ребёнок скончался.
Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливая все обстоятельства происшествия.
В Бурятии мальчика насмерть засыпало песком на глазах у друзей
Происшествия, Фото:
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