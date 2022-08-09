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В Бурятии мальчика насмерть засыпало песком на глазах у друзей

В Бурятии мальчика насмерть засыпало песком на глазах у друзей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Дети сами пытались откопать шестилетнего друга

Стали известны подробности трагедии в Кабанском районе Бурятии, где шестилетнего мальчика насмерть засыпало песком. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 августа ребёнок погиб в овраге на окраине села Творогово.

Мальчик скончался от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами при обвале на него грунта. Следователи проводят доследственную проверку.

- По предварительным данным, днём 8 августа трое мальчиков гуляли по селу без присмотра взрослых. Они пришли к оврагу, где накануне на одном из склонов выкопали в песке несколько углублений, и стали в них играть. Спустя некоторое время сверху на одного из малышей обвалился грунт и засыпал его в яме. Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую. Однако до приезда врачей ребёнок скончался.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливая все обстоятельства происшествия. 
смерть несчастный случай

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