09 августа

08 августа

Популярное

В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
Страшное ДТП произошло в Закаменском районе

Накануне, 8 августа, в двух километрах от села Михайловка в Закаменском районе Бурятии произошло страшное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей. Подробности аварии сообщает «Закамна-инфо».

В 17:30 автомобиль Toyota Probox под управление 62-летнего водителя вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Honda CR-V под управлением 60-летнего водителя.


В результате аварии пострадали пассажиры Honda – двое детей (семилетний мальчик и 15-летняя девочка), 56-летняя женщина и 38-летний мужчина. Также пострадал 35-летний пассажир Toyota.

Все они госпитализированы в Закаменскую центральную районную больницу. Двое находятся в реанимации.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 августа в Заиграевском районе автомобиль съехал с дороги и врезался в земляную насыпь. На месте погибла женщина-водитель. Госпитализированы были все пассажиры – пятеро человек, в том числе четверо детей. Вертолётом пострадавших перевезли на лечение в Улан-Удэ.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Происшествия, 09.08.2022
Страшное ДТП произошло в Закаменском районе
В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо
В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо
Происшествия, 09.08.2022
В Кяхте ищут вандалов, повредивших памятник «Часовые границы»  
В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе
В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе
Происшествия, 09.08.2022
Люди эвакуировались самостоятельно
В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль
В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль
Происшествия, 09.08.2022
Угонщик, угрожавший водителю шампуром, пошёл на преступление после ссоры с женой
Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Самый известный пироман Улан-Удэ снова попался на поджогах
Происшествия, 09.08.2022
Поджигателем домов в СНТ «Зенит» оказался хорошо известный местным жителям пироман
В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
В Бурятии после гибели ребёнка оградят опасные железнодорожные пути
Происшествия, 09.08.2022
В прошлом году здесь поезд насмерть сбил девочку
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
Происшествия, 09.08.2022
Пожар произошёл в частном секторе
В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
Происшествия, 09.08.2022
Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
Происшествия, 09.08.2022
Трагедия произошла, когда ребёнок играл
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
Происшествия, 08.08.2022
На скульптуру было потрачено более 700 тысяч рублей
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек после убийства обыскал одежду покойного
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
Происшествия, 08.08.2022
Вандалы варварски срубили рябину, при этом убрав за собой ветки
В центре Улан-Удэ встали трамваи
В центре Улан-Удэ встали трамваи
Происшествия, 08.08.2022
Возникли неполадки на контактной сети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^