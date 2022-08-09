В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

Накануне, 8 августа, в двух километрах от села Михайловка в Закаменском районе Бурятии произошло страшное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей. Подробности аварии сообщает «Закамна-инфо».
В 17:30 автомобиль Toyota Probox под управление 62-летнего водителя вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Honda CR-V под управлением 60-летнего водителя.
В результате аварии пострадали пассажиры Honda – двое детей (семилетний мальчик и 15-летняя девочка), 56-летняя женщина и 38-летний мужчина. Также пострадал 35-летний пассажир Toyota.
Все они госпитализированы в Закаменскую центральную районную больницу. Двое находятся в реанимации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 августа в Заиграевском районе автомобиль съехал с дороги и врезался в земляную насыпь. На месте погибла женщина-водитель. Госпитализированы были все пассажиры – пятеро человек, в том числе четверо детей. Вертолётом пострадавших перевезли на лечение в Улан-Удэ.