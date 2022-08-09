Люди эвакуировались самостоятельно
Сегодня, 9 августа, в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Трактовая. Главное управление МЧС по Бурятии сообщает, что возгорание произошло в административном здании в 12-м часу дня.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. До прибытия пожарных 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.
- Очаг возгорания ликвидирован в офисном помещении на первом этаже на площади шесть квадратных метров. На месте пожара работали два звена газодымозащитной службы, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 22 пожарных и семь единиц техники.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня потушили двухэтажный жилой дом в Тулунже. Здесь тоже обошлось без пострадавших.
В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе
Происшествия, Фото:
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