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В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе

В Улан-Удэ произошёл пожар в офисе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Люди эвакуировались самостоятельно

Сегодня, 9 августа, в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Трактовая. Главное управление МЧС по Бурятии сообщает, что возгорание произошло в административном здании в 12-м часу дня.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. До прибытия пожарных 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

- Очаг возгорания ликвидирован в офисном помещении на первом этаже на площади шесть квадратных метров. На месте пожара работали два звена газодымозащитной службы, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к тушению привлекались 22 пожарных и семь единиц техники.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня  потушили двухэтажный жилой дом в Тулунже. Здесь тоже обошлось без пострадавших. 
пожар

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