В Бурятии преступник с шампуром отобрал у туриста автомобиль

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Угонщик, угрожавший водителю шампуром, пошёл на преступление после ссоры с женой



Утром 8 августа в полицию посёлка Усть-Баргузин в Бурятии с заявлением об угоне иномарки обратился 32-летний мужчина, лишившийся автомобиля под угрозой шампура.



Мужчина рассказал, что отдыхал на туристической базе недалеко от села Максимиха. Утром к нему постучался мужчина и попросил помочь завести его заглохнувшую машину, которая стоит за территорией базы.



Постоялец согласился, завёл свою иномарку и мужчины поехали к якобы заглохшей машине.



Однако на указанном месте никакого автомобиля не было. Тогда мужчина заявил, что в темноте перепутал место, и авто стоит на трассе при выезде из посёлка. Он попросил проехать чуть дальше.



Автовладелец поверил и повёз мужчину дальше, однако и на трассе, не обнаружив заглохший автомобиль, сказал пассажиру, что дальше не поедет. В ответ мужчина вынул куртки шампур и, угрожая, потребовал увезти его в Улан-Удэ.



Водитель отказался. Тогда нападавший сам сел за руль и уехал, напоследок сказав, что оставит автомобиль через несколько километров.



- Пострадавший сразу же сообщил в полицию. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль в 15 километрах от места происшествия и приступили к осмотру. Через несколько минут полицейские заметили, что неподалеку в лесу ходит мужчина, по приметам похожий на злоумышленника, и задержали его, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следователю мужчина рассказал, что приехал с семьей отдохнуть на берег озера Байкал из Улан-Удэ. Ночью он поссорился с супругой и решил самостоятельно добраться дома. Проблуждав по лесу несколько часов, утром он увидел стоящий автомобиль возле турбазы. Так у него и созрел преступный план.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».



- Злоумышленник ранее не судим, официально не трудоустроен, - отметили в республиканском МВД.



