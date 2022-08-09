В Бурятии с начала лета утонули 16 человек

Среди погибших трое детей



С начала купального сезона в Бурятии утонули 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



На днях в республике завершился очередной этап акции «Вода – безопасная территория». В рамках акции было проведено 36 профилактических патрулирований водных объектов.



В акции приняли участие межведомственные группы с привлечением специалистов администраций муниципальных образований, полиции, внештатных инспекторов, «Молодёжки ОНФ», поисково-спасательного отряда ВСГУТУ «Атлант» и спасателей ОСВОД.



- В ходе рейдов сотрудники ГИМС осуществляли надзор за пользователями маломерных судов. Проверяли наличие технического освидетельствования у судовладельцев, а также присутствие спасательных средств, соблюдение норм пассажировместимости и правил перевозки людей. При выявлении нарушений к владельцам маломерных судов применялись штрафные санкции. Всего за время проведения акции к ответственности привлечены 20 правонарушителей, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.





