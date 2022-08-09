09 августа

08 августа

Популярное

В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело

В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза

По факту ДТП в Хилокском районе Забайкальского края, в котором погибла 10-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Авария произошла днём 4 августа в двух километрах от города Хилок на трассе Чита – Иркутск.

- 38-летний водитель автомобиля Volvo, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения, совершив столкновение с Toyota Gaia. Во второй машине находилась семья в составе родителей и двух несовершеннолетних детей из Благовещенска. В результате ДТП десятилетняя девочка, находящаяся в Toyota, скончалась. Водитель иномарки и ещё двое пассажиров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По этой статье предусмотрено до трёх лет лишения свободы.

- В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести имеющихся телесных повреждений, а также автотехническая экспертиза, которая установит, имел ли водитель большегруза техническую возможность предотвратить столкновение, - отметили в УМВД. 
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
Происшествия, 09.08.2022
Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
Происшествия, 09.08.2022
Трагедия произошла, когда ребёнок играл
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
Происшествия, 08.08.2022
На скульптуру было потрачено более 700 тысяч рублей
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек после убийства обыскал одежду покойного
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
Происшествия, 08.08.2022
Вандалы варварски срубили рябину, при этом убрав за собой ветки
В центре Улан-Удэ встали трамваи
В центре Улан-Удэ встали трамваи
Происшествия, 08.08.2022
Возникли неполадки на контактной сети
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Происшествия, 08.08.2022
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали
В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
Происшествия, 08.08.2022
Мужчина подозревается в совершении в ДТП с пострадавшим
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Происшествия, 08.08.2022
Водитель, который насмерть сбил медвежонка, установлен
В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
Происшествия, 08.08.2022
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
Происшествия, 08.08.2022
На руководителя компании возбудили шесть уголовных дел

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^