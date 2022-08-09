В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело

Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза



По факту ДТП в Хилокском районе Забайкальского края, в котором погибла 10-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Авария произошла днём 4 августа в двух километрах от города Хилок на трассе Чита – Иркутск.



- 38-летний водитель автомобиля Volvo, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения, совершив столкновение с Toyota Gaia. Во второй машине находилась семья в составе родителей и двух несовершеннолетних детей из Благовещенска. В результате ДТП десятилетняя девочка, находящаяся в Toyota, скончалась. Водитель иномарки и ещё двое пассажиров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По этой статье предусмотрено до трёх лет лишения свободы.



- В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести имеющихся телесных повреждений, а также автотехническая экспертиза, которая установит, имел ли водитель большегруза техническую возможность предотвратить столкновение, - отметили в УМВД.

